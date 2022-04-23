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FP: 45 человек спасены с затонувшего в Ливане судна

FP: 45 человек спасены с затонувшего в Ливане судна

По меньшей мере 45 человек были спасены с потерпевшего крушение в Ливане судна. Однако в результате происшествия погиб один ребенок, сообщает France Presse со ссылкой на главу Министерства общественных работ и транспорта республики Али Хамию.

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