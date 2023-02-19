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Politico: На Западе пришли к страшным выводам после конференции в Мюнхене

Politico: На Западе пришли к страшным выводам после конференции в Мюнхене

Мэтью Карницниг считает, что западные лидеры во время мероприятия были озабочены концом существующего миропорядкаВ минувшую пятницу состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности, предварительные итоги которой подвёл Мэтью Карницниг.

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