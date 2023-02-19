Мэтью Карницниг считает, что западные лидеры во время мероприятия были озабочены концом существующего миропорядкаВ минувшую пятницу состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности, предварительные итоги которой подвёл Мэтью Карницниг.
Мэтью Карницниг считает, что западные лидеры во время мероприятия были озабочены концом существующего миропорядкаВ минувшую пятницу состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности, предварительные итоги которой подвёл Мэтью Карницниг.
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