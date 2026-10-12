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Мальчик установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Мальчик установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Девятилетний Сюаньи Генг собрал кубик Рубика 3×3 за 2,51 секунды и установил мировой рекорд. Мальчик побил предыдущие достижения на соревнованиях Guangzhou Grand Open в Китае.

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