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Татар-информ

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Жители Татарстана ночью смогут увидеть «Оленью Луну»

Жители Татарстана ночью смогут увидеть «Оленью Луну»

Июльское полнолуние 2018 года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Предстоящей ночью жители Татарстана смогут увидеть «Оленью Луну» (таково образное название июльского полнолуния), естественный спутник Земли приобретет золотистый либо оранжевый оттенок.

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