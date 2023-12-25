Депутаты Забайкалья поддержали эвтаназию бездомных собак в первом чтении. Предлагается, чтобы агрессивные животные, которые не имеют владельцев, содержались в пунктах временного содержания 30 дней, после этого происходила их гуманная эвтаназия.