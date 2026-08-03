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США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ – Лавров

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ – Лавров

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах заявил, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в наведении украинского оружия по целям в России, включая гражданские объекты.

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Комментарии
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Владимир Карпов
И чё из этого ? Прокукарекали о том, что &quot;США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ&quot; и что дальше ? Снова в очередной раз сопли жевать будем, пока нас бьют ?
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1 м.