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В МВД раскрыли подробности о задержанных по уголовному делу сотрудниках «Роснано»

В МВД раскрыли подробности о задержанных по уголовному делу сотрудниках «Роснано»

Заместителя руководителя компании «Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложения и отчетности Марину Касенкову задержали в Московском регионе по делу о превышении полномочиями.

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