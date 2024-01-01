Мангистау, далее везде: в Казахстане вновь разгорается пламя протестов

На западе республики ширятся забастовки, в воздухе витает предчувствие нового путча 11 декабря на месторождении Жетыбай Мангистауской области Казахстана начали забастовку пятьсот рабочих нефтесервисной компании ТОО West Oil Software.
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