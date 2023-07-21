США и НАТО в панике — Россия создает оружие, которое «сильнее» всего ядерного арсенала Запада

А

Алекс

Наитупейшее бла, бла, особенно заголовок! Давние Арматы и относительно недавние Кинжалы все никак не выйдут из режима нескольких испытательных образцов (прототипов). Сколько раз кинжалом тыкали? Раз в пятилетку? Несерьёзно. К тому же верх идиотизма рассказывать о принципах действия и ТТХ разрабатываемого оружия. Молчат о таком наглухо. Накой небылицы плодить?!