Панический обзор проекта «Алабуга» [создает Россия, строго засекречен] представляет издание «Daily Star» — ссылается на собственные источники в разведке США и Британии.
США и НАТО в панике — Россия создает оружие, которое «сильнее» всего ядерного арсенала Запада
Комментарии
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Андрей
хорошо бы после испытаний по мелкобритании проверить.😀
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12 час.
Владимир Карпов
Скорее бы приняли на вооружение !!!
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10 час.
А
Алекс
Наитупейшее бла, бла, особенно заголовок! Давние Арматы и относительно недавние Кинжалы все никак не выйдут из режима нескольких испытательных образцов (прототипов). Сколько раз кинжалом тыкали? Раз в пятилетку? Несерьёзно. К тому же верх идиотизма рассказывать о принципах действия и ТТХ разрабатываемого оружия. Молчат о таком наглухо. Накой небылицы плодить?!
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7 час.
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