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Globo: президенты США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Globo: президенты США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп восхищаются политической деятельностью российского лидера Владимира Путина и испытываютпрезрениев отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.

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