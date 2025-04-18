Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп восхищаются политической деятельностью российского лидера Владимира Путина и испытываютпрезрениев отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии