Экс-советник Назарбаева: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил Запад

Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки в стране привел в бешенство западные страны, инвестирующие в экономику республики, заявил бывший советник экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.