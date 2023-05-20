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В Калининградской области в производственном цехе случился пожар

В Калининградской области в производственном цехе случился пожар

ГУ МЧС России по Калининградской области поделилось информацией о том, что в поселке Новое Голубево произошёл пожар производственного цеха.

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