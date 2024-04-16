Энтузиасты из канадской оборонной компании потратили полтора года на создание настоящего пуленепробиваемого костюма Джона Уика.
Костюм-бронежилет Джона Уика показали в реальной жизни и сняли тест на видео
Комментарии
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Alex Nemo
В своё время в Питере была такая конторка - шили на заказ рубашки, костюмы для тех кто беспокоился о своей безопасности. Точно могу сказать что костюм при взрыве в авто спасал! Правда после этого выглядел костюмчик не очень и пришлось покупать новый... Судя по тому что было в описании рубашки и костюма - калибр 9 мм и 7.62 останавливали. Ну синяк в месте попадания конечно никто не отменял. А по описанию в статье можно сказать что видимо технологию либо украли, либо кто-то из той питерской конторы продал...
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