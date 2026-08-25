Более 272 млн рублей выделят лишившимся жилья после атаки дронов сызранцам

В результате атаки погибли два человека СЫЗРАНЬ, 25 августа, ФедералПресс. Правительство Самарской области направит более 272 млн рублей из резервного фонда жителям Сызрани, лишившимся жилья из-за атаки беспилотников 22 апреля.
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