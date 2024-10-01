Хуситы устроили эсминцам США самую мощную атаку в этом году: Как американцы пытались опять войти в Красное море и что из этого вышло

Уже четвертый месяц корабельная эскадра США, призванная в рамках операции "Страж процветания" освободить морской путь через Красное море, болтается в Оманском заливе, в тысяче морских миль от закрепленного за ней театра военно-морских действий.
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