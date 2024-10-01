БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хуситы устроили эсминцам США самую мощную атаку в этом году: Как американцы пытались опять войти в Красное море и что из этого вышло

Хуситы устроили эсминцам США самую мощную атаку в этом году: Как американцы пытались опять войти в Красное море и что из этого вышло

Уже четвертый месяц корабельная эскадра США, призванная в рамках операции "Страж процветания" освободить морской путь через Красное море, болтается в Оманском заливе, в тысяче морских миль от закрепленного за ней театра военно-морских действий.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Ну вот поч ему &quot;наши стратеги&quot;,обеспечивая европу нужными продуктами,сырьем и прочее - не поставят доблестным борцам с америкосами необходимого оружия! Вот какой вывод можно сделать- америка поставляет боевое оружие фашистам украины,а наше руководство СТЕСНЯЕТСЯ или БОИТСЯ поставить такое же НАСТОЯЩИМ БОЙЦАМ с США!!!???Так кому служат &quot;наши правители????
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7 час.
Алекс Сэм
Потому что у хуситов нет детей, домов и счетов в США и Европе, а у наших есть
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4 час.

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