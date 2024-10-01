Хуситы устроили эсминцам США самую мощную атаку в этом году: Как американцы пытались опять войти в Красное море и что из этого вышло

Владимир Лагно

Ну вот поч ему "наши стратеги",обеспечивая европу нужными продуктами,сырьем и прочее - не поставят доблестным борцам с америкосами необходимого оружия! Вот какой вывод можно сделать- америка поставляет боевое оружие фашистам украины,а наше руководство СТЕСНЯЕТСЯ или БОИТСЯ поставить такое же НАСТОЯЩИМ БОЙЦАМ с США!!!???Так кому служат "наши правители????