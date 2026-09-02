Полоска, клетка или крупные цветы: какие принты стройнят фигуру, а какие делают ее объемнее

Рисунок на ткани способен заметно менять то, как окружающие видят фигуру. Дизайнеры регулярно используют этот прием, чтобы сделать силуэт визуально стройнее, выше или, наоборот, добавить объема там, где хочется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым