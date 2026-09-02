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Полоска, клетка или крупные цветы: какие принты стройнят фигуру, а какие делают ее объемнее

Полоска, клетка или крупные цветы: какие принты стройнят фигуру, а какие делают ее объемнее

Рисунок на ткани способен заметно менять то, как окружающие видят фигуру. Дизайнеры регулярно используют этот прием, чтобы сделать силуэт визуально стройнее, выше или, наоборот, добавить объема там, где хочется.

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