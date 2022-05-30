Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Генерал Шпак: Российские войска успешно решают основную проблему в ходе военной спецоперации

Генерал Шпак: Российские войска успешно решают основную проблему в ходе военной спецоперации

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал Георгий Шпак отметил то, как российские войска с успехом решают основную проблему в ходе специальной военной операции на Украине.

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