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В Германии раскрыли страшную схему канцлера Шольца по Украине: Такого не ожидали даже немцы

В Германии раскрыли страшную схему канцлера Шольца по Украине: Такого не ожидали даже немцы

Британское издание The Spectator опубликовало статью под названием “Как побеждает Россия”. В материале уточняется, что русская армия уже укрепила свои позиции на Востоке и, соответственно, может достичь поставленных президентом Путиным целей.

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