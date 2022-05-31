В Германии раскрыли страшную схему канцлера Шольца по Украине: Такого не ожидали даже немцы

Британское издание The Spectator опубликовало статью под названием “Как побеждает Россия”. В материале уточняется, что русская армия уже укрепила свои позиции на Востоке и, соответственно, может достичь поставленных президентом Путиным целей.
Британское издание The Spectator опубликовало статью под названием “Как побеждает Россия”. В материале уточняется, что русская армия уже укрепила свои позиции на Востоке и, соответственно, может достичь поставленных президентом Путиным целей.
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