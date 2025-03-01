Bild: Дональд Трамп вышвырнул Зеленского на глазах у всего мира 

Инцидент в Белом доме привлек внимание всего мира. Крупнейшая немецкая газета Bild отреагировала на перепалку Трампа, Вэнса и Зеленского, опубликовав статью с громким заголовком: «Трамп вышвырнул Зеленского».
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