В ругани просроченного президента с президентом реальным увидели скрытый смысл Андрей Захарченко На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) выступает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (второй справа) в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 28 февраля 2025 года.