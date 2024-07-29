Беременность наполовину: российская элита ждет, что слова Путина не сбудутся

Алексей Перин

не смешите мои тапки!!! такой срани я не видел нигде и никогда. Весь этот ссаный руТуб сплошная забагованная кормушка для рекламщиков и шепелявых, косящих под кавказцев, певцов задницей...мне не интересна политика воров (со всех сторон войны), я смотрю свой контент - игры, техника, фантастика. Где здесь пропаганда? Или по мнению ГосДураков (за мои деньги) я настолько туп что не отличу где срань а где варенье?! Пусть себе для начала рост зарплат замедлят и начнут делиться тем что у меня украли, потом мне рассказывают что мне можно а что нельзя!