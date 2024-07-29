Неоднозначность в новостях недели Ютуб начали замедлять, был арестован бывший главный тыловик Минобороны генерал Булгаков, в Париже с треском открылась Олимпиада.
Беременность наполовину: российская элита ждет, что слова Путина не сбудутся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Перин
не смешите мои тапки!!! такой срани я не видел нигде и никогда. Весь этот ссаный руТуб сплошная забагованная кормушка для рекламщиков и шепелявых, косящих под кавказцев, певцов задницей...мне не интересна политика воров (со всех сторон войны), я смотрю свой контент - игры, техника, фантастика. Где здесь пропаганда? Или по мнению ГосДураков (за мои деньги) я настолько туп что не отличу где срань а где варенье?! Пусть себе для начала рост зарплат замедлят и начнут делиться тем что у меня украли, потом мне рассказывают что мне можно а что нельзя!
Ответить
20 час.
S
Serg
слова Путина «как было – уже не будет»- да срать элита хотела на эти слова Путина, ржут над ними под коньячок и бутербродик с черной икоркой. А с другой стороны- ведь эти слова произносятся для лошков народных. Не словам нужно верить, а делам.
Ответить
19 час.
зуфар юсупов
Если бы те, кто принимает решения, всерьез интересовались комментариями, может чуток поумнели. Ведь и правда, что электорат для наших госдепов-быдло, которое не подлежит уважительному отношению.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии