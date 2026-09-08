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Царьград

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Задержан иностранец, стрелявший в Энгельсе в военного: Подозреваемого нашли под Астраханью

Задержан иностранец, стрелявший в Энгельсе в военного: Подозреваемого нашли под Астраханью

Украинские спецслужбы завербовали иностранца и приказали ему убить военного в Энгельсе. Но всё пошло не по плану.

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