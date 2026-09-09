Как сделать макияж, который переживет дождь и ветер

Осень приносит испытания для макияжа: влажный воздух, боковой ветер, внезапно начавшийся дождь — все эти досадные обстоятельства приводят к тому, что тушь оставляет ореол под глазами, как у панды, стрелка уезжает к виску, а яркая помада остается на шарфе .