Как сделать макияж, который переживет дождь и ветер

Осень приносит испытания для макияжа: влажный воздух, боковой ветер, внезапно начавшийся дождь — все эти досадные обстоятельства приводят к тому, что тушь оставляет ореол под глазами, как у панды, стрелка уезжает к виску, а яркая помада остается на шарфе .
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