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Финразведка запланировала привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием

Финразведка запланировала привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам "Мир".

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