Финразведка запланировала привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам "Мир".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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