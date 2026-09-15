Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Подарок брату, клянусь!»: более сотни ножей нелегально пытались провезти пассажиры из Узбекистана через аэропорт Екатеринбурга

«Подарок брату, клянусь!»: более сотни ножей нелегально пытались провезти пассажиры из Узбекистана через аэропорт Екатеринбурга

  В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у двух пассажиров из Узбекистана крупную партию незадекларированных ножей весом 23,5 килограмма.

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САША ЛЕПАЕВ

наше правительство если не может бороться с бандитами  то уступите тому кто в стране с ими покончит. для чего такое количество ножей. морковку к плову резать наверное. \это готовятся к чему то . Путин навозил в страну не работяг а настоящих бандитов и убийц. а теперь цветочки  скоро ягодки будут.