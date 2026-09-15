«Подарок брату, клянусь!»: более сотни ножей нелегально пытались провезти пассажиры из Узбекистана через аэропорт Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у двух пассажиров из Узбекистана крупную партию незадекларированных ножей весом 23,5 килограмма.
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Кто же им продал столько оружия и для чего? Явно идет подготовка к убийствам.
Почему то рассказываю сколько челове выезжает а сколько в езжает молчек когда закроют границу ждут когда русских вырежут
Ножи не для кухни... Они в чехлах чтобы на ремне носить повсюду и сразу можно достать и нанести неожиданный удар
Сразу на лесоповал, лет на 15- пока ножи не заржавеют. Явно не морковку резать, у каждого мигранта при себе нож- о чем говорит печальная статистика разбоев и убийств.
наше правительство если не может бороться с бандитами то уступите тому кто в стране с ими покончит. для чего такое количество ножей. морковку к плову резать наверное. \это готовятся к чему то . Путин навозил в страну не работяг а настоящих бандитов и убийц. а теперь цветочки скоро ягодки будут.