Эксперты считают, что санкционная политика потерпела полный провалОдним из главных условий заключения мирного договора между Россией и Украиной может стать полная отмена санкций, введённых Западом, считает аналитики София Ампгкариан.
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