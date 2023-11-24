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Для заключения мира России и Украины Западу придётся отменить санкции

Для заключения мира России и Украины Западу придётся отменить санкции

Эксперты считают, что санкционная политика потерпела полный провалОдним из главных условий заключения мирного договора между Россией и Украиной может стать полная отмена санкций, введённых Западом, считает аналитики София Ампгкариан.

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