Спаниель Феокла нашла у пассажирки аэропорта тысячи долларов и евро

В новосибирском аэропорту Толмачево пассажирка пыталась вывезти незадекларированные средства. Во время посадки на рейс Новосибирск – Объединенные Арабские Эмираты 35-летняя пассажирка на таможенном контроле не сообщила, что везет в багаже наличные деньги – 15,9 тысячи долларов, 4,1 тысячи евро и 140 дирхам.