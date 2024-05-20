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Спаниель Феокла нашла у пассажирки аэропорта тысячи долларов и евро

Спаниель Феокла нашла у пассажирки аэропорта тысячи долларов и евро

В новосибирском аэропорту Толмачево пассажирка пыталась вывезти незадекларированные средства. Во время посадки на рейс Новосибирск – Объединенные Арабские Эмираты 35-летняя пассажирка на таможенном контроле не сообщила, что везет в багаже наличные деньги – 15,9 тысячи долларов, 4,1 тысячи евро и 140 дирхам.

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