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Закон и Порядок

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Шибко умным, любопытным и разговорчивым. Кто хочет поднять ст.УгК РФ "Государственная измена" с пола?

2015г., обращаю внимание - 2015! Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 273 «О внесении изменений в Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203» 03 Июня 2015 19:00   В Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, включены сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций.

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Комментарии
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наталья иваненко
Наверно это был крик души от Мурз,видимо не все гладко было,автор наверно постоянно находится на передовой и нервы у него крепки,что не каждому дано,кто то срывается,кто то действительно имеет стальные нервы, время все расставит по своим местам
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