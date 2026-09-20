ЦСКА выиграл бронзу Суперкубка Единой лиги ВТБ, финал состоится 20 сентября

В Москве продолжается розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. Одним из центральных событий игрового дня стал поединок за третье место, в котором баскетболисты ЦСКА встретились с казанским УНИКСом и одержали уверенную победу со счетом 79:59.