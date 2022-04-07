Эмиль Иверсен: «Надеюсь, мы не увидим россиян на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен заявил, что на данный момент не хотел бы видеть российских лыжников на международных стартах.

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