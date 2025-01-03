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Ловчев назвал лучшее событие года в российском футболе: «Вдруг появляется такой парень»

Ловчев назвал лучшее событие года в российском футболе: «Вдруг появляется такой парень»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым назвал появление полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим событием 2024 года в российском футболе.

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