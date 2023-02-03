Конгрессвуман Грин потребовала от Байдена немедленно сбить "китайский" воздушный шар

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях потребовала от Байдена немедленно сбить "китайский" воздушный шар, который якобы собирает разведывательную информацию, находясь в небе над штатом Монтана.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях потребовала от Байдена немедленно сбить "китайский" воздушный шар, который якобы собирает разведывательную информацию, находясь в небе над штатом Монтана.
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