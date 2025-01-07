В Альметьевске продолжается Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

Традиционная, долгожданная и очень добрая акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала и в Альметьевске. Строгие сотрудники полиции перевоплотились в добрых сказочных героев и подарили подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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