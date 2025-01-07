+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

В Альметьевске продолжается Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

Традиционная, долгожданная и очень добрая акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала и в Альметьевске. Строгие сотрудники полиции перевоплотились в добрых сказочных героев и подарили подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх