Туристы-вездеходы из Молжаниновского обзавелись флагом

В рамках Всероссийского конкурса Движения Первых «10 шагов к Турслёту», в котором команда туристического клуба «ВездеХоды» Школы Перспектива стала победителем, ребята должны были придумать логотип и флаг своего клуба.
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