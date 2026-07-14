США снова блокируют Ормуз, Трамп грозит ликвидацией руководства Ирана Соединенные Штаты снова вводят блокаду Ормузского пролива, Трамп грозит Ирану «очень мощными у.
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США снова блокируют Ормуз, Трамп грозит ликвидацией руководства Ирана Соединенные Штаты снова вводят блокаду Ормузского пролива, Трамп грозит Ирану «очень мощными у.
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