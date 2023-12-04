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Царьград

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Введение во храм Пресвятой Богородицы: О глубинной сути праздника напомнил Малофеев

Введение во храм Пресвятой Богородицы: О глубинной сути праздника напомнил Малофеев

В Русских землях есть два места, являющихся уделами Божией Матери. Одно из них, Киево-Печерская Лавра, сейчас захвачено врагами Православия, и нам необходимо сделать всё, чтобы как можно скорее его освободить, выразил уверенность учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

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