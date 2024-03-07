В России потребовали признать Аллу Пугачеву иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) под руководством главы Виталия Бородина обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.
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