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В России потребовали признать Аллу Пугачеву иноагентом

В России потребовали признать Аллу Пугачеву иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) под руководством главы Виталия Бородина обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.

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