Цены на медь в Лондоне не изменились, трейдеры ждут новых импульсов

Цены на медь в Лондоне в четверг не изменились, поскольку трейдеры воздерживались от активных ставок в отсутствие каких-либо крупных катализаторов движения рынка, в то время как сильные показатели доллара США на этой неделе оказали давление на цену металла в долларах США.