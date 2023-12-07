Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на медь в Лондоне не изменились, трейдеры ждут новых импульсов

Цены на медь в Лондоне не изменились, трейдеры ждут новых импульсов

Цены на медь в Лондоне в четверг не изменились, поскольку трейдеры воздерживались от активных ставок в отсутствие каких-либо крупных катализаторов движения рынка, в то время как сильные показатели доллара США на этой неделе оказали давление на цену металла в долларах США.

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