Володин: Объем товарооборота между Россией и Никарагуа вырос на 54%

Объем товарооборота между Россией и Никарагуа по итогам 2023 года вырос на 54 процента. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе встречи со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии