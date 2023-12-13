Володин: Объем товарооборота между Россией и Никарагуа вырос на 54%

Объем товарооборота между Россией и Никарагуа по итогам 2023 года вырос на 54 процента. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе встречи со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.