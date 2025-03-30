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Молчали 4 дня. Хватит: В Совфеде раскрыли, как на самом деле прошла встреча с США в Эр-Рияде

Молчали 4 дня. Хватит: В Совфеде раскрыли, как на самом деле прошла встреча с США в Эр-Рияде

Царьград коллаж Царьграда Сенатор Красин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными 24 марта в Саудовской Аравии прошли экспертные консультации России и США, в которых принимали участие советник директора ФСБ Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
По факту умолчания информации о переговорах,  можно было догадаться, что ни о чем не договорились.
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15 час.
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