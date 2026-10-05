В Северном округе Москвы открыли набор в школу волонтёров-экскурсоводов

Хотите стать голосом Москвы и рассказывать гостям и жителям города о его секретах? В Северном округе столицы стартовал набор в школу волонтёров-экскурсоводов — отличная возможность превратить любовь к истории столицы в полезное хобби или даже профессиональный навык.