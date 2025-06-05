Мошенники убеждают жертв не брать в кредит сумму больше, чем они просили

Об этом сообщили в силовых структурах Телефонные мошенники в России призывают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на ту, которую предлагают они, рассказали РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные материалы задержанных мошенников.
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