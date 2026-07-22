ФИФА поддерживает возвращение российских футбольных команд на международные турниры

Министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что вопрос возвращения российских команд в международный футбол остается на повестке дня и продолжает обсуждаться с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).
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