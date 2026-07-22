Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

ФИФА поддерживает возвращение российских футбольных команд на международные турниры

ФИФА поддерживает возвращение российских футбольных команд на международные турниры

Министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что вопрос возвращения российских команд в международный футбол остается на повестке дня и продолжает обсуждаться с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии