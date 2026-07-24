👮♂️ В Севастополе водитель устроил пьяный дебош, избил машину и попытался сбежать Сотрудники ГАИ остановили 40-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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👮♂️ В Севастополе водитель устроил пьяный дебош, избил машину и попытался сбежать Сотрудники ГАИ остановили 40-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.