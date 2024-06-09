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Несекретные материалы

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Американский профессор: Зеленский с фантастической скоростью губит украинский народ

Американский профессор: Зеленский с фантастической скоростью губит украинский народ

Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил профессор Массачусетского технологического института, экс-советник Пентагона Теодор Постол.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Они так скакали,так скакали.....перед смертью!
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14 час.

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