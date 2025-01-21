Трамп уничтожит суд, который выдал ордер на арест Путина – The Guardian

Британская The Guardian пишет, что одиозный Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, скандально известный своими ордерами на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, опасается, что новый американский президент Трамп введет против него «агрессивные экономические санкции» из-за ордеров на арест израильских политиков.
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