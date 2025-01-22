Сюнъань становится магнитом для новых бизнесменов

Новый район Сюнъань (Xiong’an) в провинции Хэбэй (Hebei) становится востребованным местом для ведения бизнеса, поскольку власти этого района старательно работают над упрощением утомительных процедур получения лицензий.
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