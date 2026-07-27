МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 745 подписчиков

Болельщики обвиняют FIFA в преференциях в ходе ЧМ. 5 скандалов чемпионата в США

23 млн фанатов голосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026 Содержание Решения в пользу Аргентины и кризис доверия к VAR Потасовка после финального матча Отмена дисквалификации игрока США Высокие цены на билеты Организация, логистика и визы В ходе чемпионата мира по футболу, который проходил в Мексике, Канаде и США, болельщики требовали отстранить сборную команду Аргентины от соревнования из-за, по их мнению, благоприятного судейства в пользу этой сборной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии