Болельщики обвиняют FIFA в преференциях в ходе ЧМ. 5 скандалов чемпионата в США

23 млн фанатов голосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026 Содержание Решения в пользу Аргентины и кризис доверия к VAR Потасовка после финального матча Отмена дисквалификации игрока США Высокие цены на билеты Организация, логистика и визы В ходе чемпионата мира по футболу, который проходил в Мексике, Канаде и США, болельщики требовали отстранить сборную команду Аргентины от соревнования из-за, по их мнению, благоприятного судейства в пользу этой сборной.