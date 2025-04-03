Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли AlexCoderЧехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли AlexCoder Прага даже подала на Москву в суд Российское государство должно Чехии более 100 миллионов крон, или 4,3 млн долларов за аренду домов и квартир.