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Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли

Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли

Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли AlexCoderЧехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли AlexCoder Прага даже подала на Москву в суд Российское государство должно Чехии более 100 миллионов крон, или 4,3 млн долларов за аренду домов и квартир.

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