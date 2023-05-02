В Краснодарском крае госавтоинспекторы сопроводили в больницу автомобиль с роженицей

К несущему службу на маршруте патрулирования инспектору дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Темрюкскому району старшему лейтенанту полиции Михаилу Колпаченко за помощью обратился водитель автомобиля «Фольксваген Поло».
К несущему службу на маршруте патрулирования инспектору дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Темрюкскому району старшему лейтенанту полиции Михаилу Колпаченко за помощью обратился водитель автомобиля «Фольксваген Поло».
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